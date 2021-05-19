تحت طائلة مصادرتها...بلدية الميناء تنذر أصحاب الأكشاك والبسطات

وجهت بلدية الميناء المستقيلة إنذارات لأصحاب البسطات والأكشاك المخالفة على طول كورنيش الميناء وذلك لإزالة المخالفات خلال اليومين القادمين تحت طائلة مصادرتها.



وقد قامت شرطة البلدية بتسيير دوريات سلمت فيها أصحاب البسطات الإنذارات في ظل اعتراض هؤلاء الأشخاص معتبرين أن هذه البسطات تشكل مصدر رزقهم الوحيد.