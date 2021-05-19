بيان من الجيش بشأن "أحداث الحدود"

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19/5/2021 قرابة الساعة 16.30 استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي منطقة وادي حامول بالقرب من صديقين، وقد أحصي سقوط 17 قذيفة، ولم يسفر القصف عن وقوع أضرار أو سقوط إصابات.كما وعثرت وحدة من الجيش في المكان نفسه على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدا للإطلاق وتعمل الوحدات المختصة على تفكيكه".