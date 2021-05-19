لبنان

بيان توضيحي من جمعية "عكارنا" حول بعض "المغالطات والافتراءات"

Lebanon 24
19-05-2021 | 16:37
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تضمنت صورة إحدى اللوحات الإعلانية الخاصة بمشروع لمناهضة العنف الأسري تقوم بتنفيذه جمعية عكارنا في منطقتين شماليتين، بالشراكة مع منظمة ARK والتعاون مع جمعية "أبعاد". وأشارت جمعية عكارنا إلى أن المنشورات تضمنت "جملة من المغالطات والإفتراءات والكثير الكثير من التجني"، لافتةً إلى أن "جمعية عكارنا ومنذ تأسيسها تتوجه ببرامجها مستهدفة المجتمع بحميع فئاته وألوانه وتكاوينه دون أي تفرقة، ولم تميز لائحة المستفيدين من تقديماتها يوماً بين جنسية وأخرى أو بين جنس وآخر ولا بين دين وآخر".
 
وأضافت: "لقد تعمّد مروجوا هذه المنشورات لأسباب نجهلها الإضاءة على نسخة واحدة من الإعلان تتضمن صورة امرأة محجبة، فيما يوجد عدة نسخ أخرى من الإعلان تم توزيعها على الطرقات ونشرها في الشوارع تتضمن صوراً لامرأة غير محجبة، إضافة إلى فيديو ترويجي للمشروع تم توزيعه"، مؤكدةً أن "فكرة الحملة وجميع تفاصيلها تمت تحت إشراف اللجنتين المختارتين من بين أبناء المنطقتين المشار إليهما أعلاه، وقد جاءت رغبة الأغلبية من بين أعضاء اللجنة المجتمعية الممثلة لإحدى المناطق بأن يتم وضع صورة امرأة محجبة على الإعلانات التي سيتم وضعها في هاتين المنطقتين احتراماً للجو المحافظ الذي يسودهما والذي نجله ونحترمه".
 
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