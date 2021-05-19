لبنان

أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: موقف وهبة خطيئة كبرى

Lebanon 24
19-05-2021 | 17:15
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قال أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النيابي النائب هادي ابو الحسن ان "العرفان بالجميل تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لا سيما الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان يستدعي تصحيح المسار الخاطئ للتوجّه السياسي للدولة، والعمل على استعادة العلاقات السياسية والطبيعية مع اشقائنا العرب باعتبار لبنان دولة عربية الهوى والهوية والانتماء، وان معالجة خطيئة وزير الخارجية جاءت نتيجة تراكمات في المواقف السياسية للسلطة الحالية، تتم من خلال اتخاذها قرارا بإعادة النظر بالمرحلة السابقة في العلاقات مع دول الخليج وفي التأكيد على هوية لبنان العربي".

ورأى ابو الحسن في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان "موقف وزير الخارجية بحق السعودية ودول الخليج ليس فقط مستنكرا ومدانا، بل يشكل خطيئة كبرى تجاه اخوة لنا وتجاه اللبنانيين انفسهم، وان دل على شيء فيدل على قصر في النظرة وقلة الوفاء تجاه من وقف الى جانبنا في اصعب الظروف والملمات والكبوات".
المصدر: الانباء الكويتية
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