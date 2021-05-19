الملف الحكومي مجهول المصير

أعربت مصادر سياسية لـ"اللواء" عن ان "مرحلة مجهولة المصير تتصل بالملف الحكومي وانعكاسات ذلك على الوضع في لبنان".

وأوضحت أن "الصورة قد تتظهر أكثر فأكثر في المجلس النيابي عند تلاوة رسالة رئيس الجمهورية وما إذا كانت هناك رغبة في مناقشتها علما انه يتم استمهال مهلة ٢٤ ساعة قبل المناقشة".ورأت أنه "في كل الأحوال ليس هناك من أي مجال لإحداث أي تغيير لا بل ربما يكون التصعيد سيد الموقف".