تحويلات جديدة للمصارف

بدأت بعض المصارف بإجراء التحويلات، وفقاً لسعر 3900 ليرة لكل دولار (سعر منصة الصرافين) قبل أن يبدأ العمل بفعالية بمنصة مصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".