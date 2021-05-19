لبنان

متابعة لحين صدور القرار

Lebanon 24
19-05-2021 | 18:27
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كلّف نائب محايد متابعة التصريحات في ما خصّ مسألة خلافية جديدة، لحين صدور القرار الخاص بها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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