محتكرو الدواء

في ظل ازمة الدواء وحليب الاطفال يسأل صيادلة عن الحماية التي توفرها الدولة للمستوردين واصحاب الاحتكارات الذين يمتنعون عن التوزيع رغم توافر كميات كبيرة في مستودعاتهم، وتستقوي على صيدليات حصرت البيع بزبائنها المعتادين، علما ان اصحاب الاحتكارات اسماؤهم وعناوينهم معروفة.الكلمات الدالة