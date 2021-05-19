لبنان

باع الشاليه

Lebanon 24
19-05-2021 | 21:22
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تبين ان احد النواب المستقيلين قد باع في وقت سابق شاليه ورثه في منتجع سياحي ليتمكن من سداد ديونه وتوفير ضرورياته.
المصدر: النهار
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شاليه

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