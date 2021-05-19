لبنان

اسباب خافية

Lebanon 24
19-05-2021 | 21:24
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تساءلت أكثر من جهة عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء أمين عام حزب "ممانع" مؤتمرا صحافيا كان سيعقده، ويتناول فيه الحرب في غزة.
المصدر: النهار
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حزب الله

حسن نصرالله

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