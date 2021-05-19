لبنان

صراع بين جيلين

Lebanon 24
19-05-2021 | 21:25
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يدور صراع في حزب  تاريخي بين القيادة الحالية والحرس القديم، وتشير المعلومات إلى تفاقم الأزمة في المرحلة المقبلة.
المصدر: النهار
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