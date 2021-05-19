لبنان

ارباح طائلة

Lebanon 24
19-05-2021 | 21:27
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تبين ان تلاعب مستوردي المواد الغذائية والمحضرات الزراعية والمواشي المدعومة بالفواتير والاسعار مكنهم من تحقيق ارباح توازي عشرات اضعاف رأس المال من خلال تهريب اموالهم للخارج وبيع السلع بالسوق السوداء والتهرب الضريبي.
المصدر: نداء الوطن
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