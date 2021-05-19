ارباح طائلة

تبين ان تلاعب مستوردي المواد الغذائية والمحضرات الزراعية والمواشي المدعومة بالفواتير والاسعار مكنهم من تحقيق ارباح توازي عشرات اضعاف رأس المال من خلال تهريب اموالهم للخارج وبيع السلع بالسوق السوداء والتهرب الضريبي.