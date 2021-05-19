لبنان

سيناريو تجريبي

Lebanon 24
19-05-2021 | 21:29
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يحضّر المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ لاعداد سيناريو تجريبي لمحاكاة حدوث الانفجار وظروفه لحسم دور التلحيم في التسبب بالانفجار.
المصدر: نداء الوطن
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