تسجيلا فضائحية

تبين ان احد كبار متعهدي الاشغال العامة يملك تسجيلات لشخصيات سياسية ووزارية وادارية تحتوي على كافة معطيات المشاريع التي قام بتنفيذها، مشيراً الى ان هذه التسجيلات تشكل ضمانة لحمايته ولحسن تنفيذ الاتفاقات المالية والسياسية معه.