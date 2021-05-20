لبنان

تسجيلا فضائحية

Lebanon 24
20-05-2021 | 04:35
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تبين ان احد كبار متعهدي الاشغال العامة يملك تسجيلات لشخصيات سياسية ووزارية وادارية تحتوي على كافة معطيات المشاريع التي قام بتنفيذها، مشيراً الى ان هذه التسجيلات تشكل ضمانة لحمايته ولحسن تنفيذ الاتفاقات المالية والسياسية معه.
المصدر: نداء الوطن
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