جنبلاط لا يرى مفرّاً من "التسوية"

كتبت "نداء الوطن": يطلّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط اعلاميا مساء اليوم في برنامج" صار الوقت‬⁩ مع الزميل مرسيل غانم عبر MTV.

ونقلت مصادر اشتراكية لـ"نداء الوطن"، انه سيشدد على أهمية "التسوية" باعتبار أنه "لا مفر ولا بديل عنها لتشكيل الحكومة"، موضحةً أنّ "العنوان الأساس والهمّ الأساس" لجنبلاط في هذه المرحلة يتمحور حول "الوضع الاجتماعي والمعيشي الضاغط في ظل تسارع وتيرة الانهيار والتهريب، ولا بد بالتالي من الوصول إلى تسوية حكومية تتيح الشروع في البدء بالمعالجات اللازمة اجتماعياً واقتصادياً، لأنّ الناس "ما بقى تحمل" والحكومة هي المفتاح الوحيد لباب المساعدات الخارجية للبنان".



وإذ لا يستثني جنبلاط أيا من طرفي التأليف في تحمّل مسؤولية إفشال التسوية التي سبق أن طرحها في محاولة لإحداث التقارب الحكومي بين عون والحريري، تؤكد المصادر أن جنبلاط ينطلق في قناعاته التسووية من وجوب تقطيع المرحلة بأقل أضرار ممكنة بعيداً من المهاترات والمزيد من محاولات "صب الزيت على النار"، خصوصاً أن قوى الخارج بدأت تتقارب وتجلس مع بعضها البعض "ونحنا شو بعدنا ناطرين"؟.