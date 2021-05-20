لبنان

وهبة: لم يمنحني الله نعمة الصبر

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:28
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كشفت "البناء" ان وزير الخارجية المتنحي شربل وهبة قال لرئيس الحكومة حسان دياب امس: "لم يمنحني الله نعمة الصبر لأتمالك نفسي وعدم رد الإساءة".

 

وقال وهبة لـ"البناء" أن "لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة طلبا منه التنحي بل إن موقفه الذاتي جاء لمصلحة لبنان واللبنانيين وعلاقات لبنان الخارجية".

 

واتهم وهبة القناة التي استضافته بنصب فخٍ إعلامي – سياسي له خلال الحلقة للإيقاع به لأهداف سياسية تتعلق "بموقف لبنان مما يجري على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والموقف الوطني الثابت من ملف ترسيم الحدود البحرية، وموقف لبنان ووزارة الخارجية من الانفتاح على سورية لا سيما انني أعلنت عن زيارة قريبة لسورية، استهداف عهد الرئيس عون ومزيد من الضغط عليه وتشويه صورته".

المصدر: البناء
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