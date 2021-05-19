لبنان

موفد فرنسي الى بيروت

Lebanon 24
19-05-2021 | 23:29
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كتب فادي عيد في "الديار": تحدّثت معلومات عن تواصل فرنسي مع بعض الشخصيات اللبنانية، إذ ثمة حركة مكثّفة تقوم بها دوائر «الإيليزيه»، قد تُتوّج خلال الأيام القليلة المقبلة عبر زيارة سيقوم بها إلى بيروت مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون السفير باتريك دوريل، نظراً لدقّة المرحلة وتخوّفاً من أن تنعكس التطوّرات في فلسطين المحتلة على الساحة اللبنانية.

 وعلم أن موسكو لا زالت بدورها قلقة على مسار الأوضاع في لبنان، وزيارة سفيرها في بيروت ألكسندر روداكوف إلى قصر بعبدا أول من أمس، إنما جاءت لحضّ المسؤولين اللبنانيين على الإسراع في تشكيل الحكومة، وعلى هذه الخلفية فالدور الروسي مستمر، ويُتوقّع وفق ما ينقل عن بعض المسؤولين في الخارجية الروسية، أن تتوصّل كافة القيادات السياسية اللبنانية إلى قناعة بضرورة تخطّي كل الخلافات، لأن التطورات الدراماتيكية في المنطقة، ولا سيما في غزة والقدس، تدفع نحو تشكيل حكومة متجانسة تتمثل فيها قوى سياسية وازنة، تماشياً مع هذه الأحداث والظروف الصعبة إن في الداخل اللبناني أو على الصعيد الإقليمي.


المصدر: الديار
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