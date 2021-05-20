لبنان

الحريري حاول "جس نبض" السفارة.. وباسيل يتلقى"طعنة في الظهر"

Lebanon 24
20-05-2021 | 05:32
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كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": وفقا للمعلومات، حاول الحريري «جس نبض» السفارة السعودية في بيروت، مبديا استعداده لقطع رحلته الخارجية لترؤس وفد «تيار المستقبل» الى دارة السفير في اليرزة، الا انه تلقى جوابا سلبيا بعد ساعات من الانتظار، فتقرر عندئذ ان تترأس النائبة بهية الحريري الوفد، وقد جاء رد السفير البخاري مقتضبا وديبلوماسيا، ومفاده انه ليس هناك من داع لتكبيد نفسه عناء الزيارة، وموقفه عبر بيان مكتبه اكثر من كاف.

 

في المقابل، لم ينجُ رئيس تكتل لبنان القوي من «شظايا سقطة» وزيره للخارجية، ووفقا لمصادر مطلعة، تحدث امام زواره عن تلقيه «طعنة في ظهره» في توقيت شديد الحساسية، دون ان ينسى وصف ما قام به وهبه بانه «تصرف غبي». ووصلت حالة الارباك الى ذروتها لدى باسيل عندما اصبح اشد المتحمسين لاصلاح الضرر حتى لو كلف ذلك نقل وزير الخارجية «رسالة اعتذار» الى سفارة المملكة في بيروت، لكن وهبة اصر على الرفض، فكان القرار بتنحيته، وتعريته سياسيا عبر اتصالات ترضية لخواطر السفير البخاري الذي أبلغه مستشار رئاسي كبير مساء امس الاول، ان وهبة سيُعاقب على فعلته التي لا تمثل ابدا موقف الرئاسة الاولى، او موقف الوزير باسيل!

 

المصدر: الديار
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