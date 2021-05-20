لبنان

الثانية خلال شهر.. الجيش يُحبط فجراً محاولة تهريب عدد من النازحين السوريين عبر البحر

Lebanon 24
20-05-2021 | 00:44
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تمكنت دورية تابعة للبحرية في الجيش فجر اليوم الخميس من إحباط محاولة تهريب عدد من النازحين السوريين عبر البحر بطريقة غير شرعية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

واعترضت الدورية المركب على بعد أميال من الشاطئ في عرض البحر مقابل شواطئ العريضة - عكار. 
 
وقد تمكنت مخابرات الجيش من ضبط ومصادرة المركب ومن فيه والذي بلغ عددهم 37 شخصاً بين رجال ونساء واطفال ثم تحويلهم الى مركز بحرية الجيش في منطقة الميناء في طرابلس.

واقتيد الموقوفون الى التحقيق وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

 

إشارة الى أن الجيش احبط خلال شهر واحد عمليتيّ تهريب نازحين سوريين عبر البحر في عكار، والتحقيقات مستمرة لضبط شخصين مسؤولين.

وافادت المعلومات ان شخصين اثنين هما مسؤولين عن جمع الاموال من النازحين لتهريبهم، علماً ان شبكة تهريب سابقة قد تم توقيفها منذ عدة اشهر في طرابلس وعكار.

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