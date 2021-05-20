وزير الصحة: انطلقت خطة توسيع مروحة التلقيح.. ولتوخي الحذر في النشاطات المجتمعية

غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "انطلقت خطة توسيع مروحة التلقيح عموديا وأفقيا لتشمل بعد الفئات العمرية والمهنية والمرضية، المؤسسات والإدارات العامة وبعض القطاعات الإنتاجية على مسار العودة الآمنة، ونلفت إلى توخي الحذر في النشاطات المجتمعية والحماية المشتركة المطلوبة للمغتربين الأعزاء في حضن الوطن".

انطلقت خطة توسيع مروحة التلقيح عامودياً وأفقياً لتشمل بعد الفئات العمرية والمهنية والمرضية، المؤسسات والإدارات العامة وبعض القطاعات الإنتاجية على مسار العودة الآمنة، ونلفت إلى توخي الحذر في النشاطات المجتمعية والحماية المشتركة المطلوبة للمغتربين الأعزاء في حضن الوطن#معاً_ننجو