فتح أقلام الإقتراع بالسفارة السورية في اليرزة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان أقلام الإقتراع في سفارة الجمهورية العربية السورية في اليرزة، فتحت أبوابها أمام المواطنين السوريين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، التي تتم اليوم خارج سوريا، حيث تعتمد السفارة المركز الإنتخابي الوحيد، ويضم 17 غرفة سرية للإقتراع و15 صندوقا انتخابيا.وكان بدأ توافد المواطنين السوريين الى أمام السفارة منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي عند المداخل والطرق المؤدية الى السفارة، على أن تستمر حتى الساعة السابعة مساء.وجال السفير السوري علي عبد الكريم علي مطلعا على سير العملية الانتخابية، وأدلى بصوته وكان في استقبال السوريين القادمين للانتخاب.إشارة الى أنه يتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.