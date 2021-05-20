لبنان

جعجع: نحن قوم لا يزيدنا الغدر إلا تصميما

Lebanon 24
20-05-2021 | 01:23
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غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "نحن قوم لا يزيدنا الغدر إلا تصميما".
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سمير جعجع

لبنان

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