الليونز تعتذر: ألغينا اللقاء التكريمي لشهداء المرفأ احتراما لمشاعر الأهالي

بعدما تطرق "لبنان 24" إلى خبر رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حفلا لجمعية اندية اللوينز التي لم يخجل حاكمها جان كلود سعادة من الرقص على "دماء وأشلاء" الشهداء في حرم مرفأ بيروت، أصدرت جمعية أندية "الليونز" الدولية المنطقة 351 بياناً أكدت فيه أنها "لما كانت تحضر لأعمال مؤتمرها الثاني والخمسين قررت استبدال حفل الافتتاح السنوي بلقاء تضامني في مرفأ بيروت، لأنها أرادت توجيه تحية إجلال وتقدير لروح شهداء المرفأ وبعث رسالة واضحة ان بيروت لا تموت".

وأضاف البيان: "يهمنا توضيح التالي:

اولا: ان هذا اللقاء لم يكن حفلا موسيقيا كما روج له على مواقع التواصل الإجتماعي، بل هو لقاء تكريمي لشهداء المرفأ ورجال الإطفاء والدفاع المدني وتخليد لصمود بيروت بعد الزلزال الذي حصل في الرابع من آب 2020.

ثانيا: أردنا من هذا اللقاء في مرفأ بيروت، استكمال حملة "راجعين عا البيت" التي قمنا بها منذ اليوم الأول للإنفجار، إيمانا منا بواجبنا بمساعدة أهلنا في بيروت والضواحي، ولمساندة جميع المتضررين في المناطق المنكوبة، حيث تمكنا خلال هذه الحملة من ترميم اكثر من 1200 منزلا وخمسمئة مؤسسة والعديد من المدارس والمآوي والمستشفيات".

وتابع: "بعد اللغط الذي حصل حول هذا اللقاء، وإن كان جائرا بحقنا حيث كانت نوايانا صادقة، واحتراما لمشاعر أهالي الشهداء وللشهداء الأحياء وجميع المتضررين، وتفهما لمطالبهم، وتأييدا لمواقفهم بالوصول الى الحقيقة، وكشف كل المسببين والمشاركين في هذه الجريمة التي نستنكرها اشد الإستنكار، قررت جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351، إلغاء هذا اللقاء".

وختم: "نقدم اعتذارنا الشديد، وتفهمنا لكل من شعر ان إقامة هذا اللقاء يمس مشاعره، وأردنا بهذا البيان إبراز حقيقة نية اختيار هذا المكان لهذا اللقاء. فاقتضى التوضيح."