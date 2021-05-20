لبنان

سفراء يحذرون: "لحقوا حالكن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2021 | 02:45
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قال سفير دولة عربية في مجلس خاص" انه يحض كل المسؤولين الذين يلتقي بهم على الاسراع في لملمة الخلافات الداخلية وتشكيل الحكومة سريعا، للافادة من الانشغال الخارجي بقضايا المنطقة".

 

وأضاف "المجتمع الدولي لا يزال مستعدا لتقديم المساعدات في ظل حكومة تباشر بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة. اما سياسة الانتظار الى حين جلاء الامور في المنطقة فخاطئة جدا لانه كلما تأخر الحل وتعرقل تشكيل الحكومة ستتعقد الامور اكثر فاكثر".

 

وافادت تقارير ديبلوماسية رسمية لبنانية "ان ديبلوماسيين ومبعوثين زاروا لبنان يؤكدون أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان قاموا بما عليهم لمساعدة اللبنانيين على حل الأزمة السياسية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والحد من الانهيار، لكن الازمة كشفت حجم تمسك زعماء لبنان بمصالحهم".

 

ولفتت التقارير "الى خطورة إفشال المبادرة الفرنسية، حيث إن زعماء لبنان ضربوا عرض الحائط كل جهود الدولة الوحيدة الباقية المهتمة بلبنان أي فرنسا لمساعدته على الخروج من أزمته".

 

واشارت الى "ان العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي خيار متعذّر حتى الآن لوجود دول معارضة وأهمها هنغاريا لكن من غير المستبعد أن تعمل فرنسا والقوى الأوروبية الرئيسية على إقناع تلك الدول المعارضة عبر الضغوط السياسية أو عبر الترغيب الاقتصادي لتعديل موقفها والسير بالعقوبات".

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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