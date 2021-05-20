كهرباء جبيل: إمكان خفض الاشتراكات من دون مقابل

أعلنت شركة كهرباء جبيل في بيان الى مشتركيها، أنه "نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة واحتمال رفع الدعم عن المحروقات، يمكنهم خفض اشتراكاتهم الى قدرة 3 أو 4 أمبير من دون أي مقابل، وشجعتهم على تحويل اشتراكاتهم الى عداد واعتماد التوفير الذاتي لتخطي هذه المرحلة".