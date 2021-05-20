إشكال كبير بسبب مسيرة داعمة للأسد على أوتوستراد جونية – نهر الكلب (فيديو وصور)

سجّل إشكال كبير، صباح اليوم الخميس، على أوتوستراد جونية – نهر الكلب، بين عدد من الشبان اللبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين الذين كانوا ينظّمون مسيرة سيّارة حاملين فيها الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فقد قام شبان لبنانيون بنزع الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات الإشكال حيث سجّل تضارب وتدافع وتكسير زجاج سيارات، في حين حضرت على الفور دورية من الجيش وطوقت المكان.

يأتي ذلك، تزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية للمواطنين السوريين المتواجدين في الخارج حيث فتحت السفارة السورية في لبنان أقلام الاقتراع للسوريين في لبنان للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

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— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 20, 2021

مشاهد جديدة من الإشكالوتكسير السيارات على أوتوستراد #جونية بسبب مسيرة داعمة لـ #الأسد #lebanon24 pic.twitter.com/uKyivSyT0a