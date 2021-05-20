26
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إضراب تحذيري.. صيدليات أقفلت في المتن احتجاجا على آلية توزيع الأدوية
Lebanon 24
20-05-2021
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ أصحاب عدد من الصيدليات في المتن، إضرابا تحذيريا وأقفلوا أبواب صيدلياتهم اليوم، احتجاجا على آلية توزيع الأدوية وللمطالبة باستلامها بشكل منصف وعادل.
وأشاروا الى "اننا وصلنا الى مرحلة دقيقة جدا، حيث ان صحة المريض اصبحت على المحك ولأن الاستمرار بالعمل في الصيدليات اضحى صعبا نظرا لشح الادوية، وفي ظل غياب سياسة دوائية تؤمن الدواء للمواطن وتؤمن استمرارية عمل الصيدليات، لم يعد امامنا سوى اطلاق صرخة مدوية علها تلقى آذانا مصغية لدى المعنيين".
وشددوا على أن "اضراب الصيدليات اليوم سيكون بمثابة جرس انذار اخير لحث المسؤولين على ايجاد حلول للازمة، ويعبر عن معاناة قطاع الدواء، وللمطالبة بالاسراع في ايجاد الحلول لان الازمة باتت شاملة وتهدد الامن الصحي للمواطن".
تابع
الأكثر قراءة
ابنة الفنان السوري الشهير حديث الجمهور بجمالها الأجنبي (صور)
Lebanon 24
ابنة الفنان السوري الشهير حديث الجمهور بجمالها الأجنبي (صور)
08:00 | 2021-05-19
19/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الى الـ11 الف ليرة في هذه الحالة فقط!
Lebanon 24
الدولار الى الـ11 الف ليرة في هذه الحالة فقط!
08:08 | 2021-05-19
19/05/2021 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلافاتٍ نسائية...هذا ما حصل في عكار
Lebanon 24
بسبب خلافاتٍ نسائية...هذا ما حصل في عكار
13:03 | 2021-05-19
19/05/2021 01:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بسبب مسيرة داعمة للأسد على أوتوستراد جونية – نهر الكلب (فيديو وصور)
Lebanon 24
إشكال كبير بسبب مسيرة داعمة للأسد على أوتوستراد جونية – نهر الكلب (فيديو وصور)
03:11 | 2021-05-20
20/05/2021 03:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبه... وزيرة للخارجية؟
Lebanon 24
هيفا وهبه... وزيرة للخارجية؟
08:46 | 2021-05-19
19/05/2021 08:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:40 | 2021-05-20
رياح ناشطة وضباب كثيف وانخفاض بالحرارة... الامطار تعود خلال الـ"weekend"!
05:39 | 2021-05-20
السفير السوري في لبنان: الاعتداء على الناخبين مؤلم ولا يليق باللبنانيين
05:19 | 2021-05-20
نداء استغاثة قبل ان تلفظ الجامعة اللبنانية النفَس الأخير
05:17 | 2021-05-20
ارسلان يدين الاعتداء على الناخبين السوريين.. وهذا ما قاله
05:12 | 2021-05-20
إحباط محاولة تهريب نازحين عبر البحر.. هذا ما حصل مقابل شاطىء العريضة (صورة)
05:06 | 2021-05-20
قنابل دخانية على المزارعين في "كفركلا"
فيديو
هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)
Lebanon 24
هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)
05:00 | 2021-05-20
20/05/2021 12:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف عن "Android 12" قبل إطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف عن "Android 12" قبل إطلاقه (فيديو)
08:00 | 2021-05-19
20/05/2021 12:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار الصخرة الأكثر شبها في العالم بـ"صخرة الروشة"! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار الصخرة الأكثر شبها في العالم بـ"صخرة الروشة"! (فيديو)
05:46 | 2021-05-19
20/05/2021 12:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact