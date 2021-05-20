لبنان

هذا ما فعله سفير دولة كبرى في السعودية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2021 | 10:30
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بالتزامن مع توتر الأجواء الديبلوماسية بين لبنان والسعودية، كان السفير الصيني في الرياض تشن وي تشينغ يشيد بالمملكة. 

وعلى حسابه على "تويتر"، نشر السفير صورة له أمس على هامش فعاليات "نور الرياض"، وعلّق عليها بالقول: "اتلمس الحداثة والرؤية المشرقة في نور الرياض". 

اتلمس الحداثة والرؤية المشرقة في #نور_الرياض pic.twitter.com/xskyPN98dS

كما سبق للسفير أنّ نشر صورة له عقب تسريب فيديو تصريحات وزير الخارجية والمغتربين المتنحي شربل وهبة معلقاً: "المملكة العربية السعودية بيت الضيافة واللطف والكرم، وهي بلد محترَم. أنا سعيد جدًا أن أكون بينكم"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان توقيت نشر التغريدة مقصوداً.

#المملكة_العربية_السعودية بيت الضيافة واللطف والكرم، وهي بلد محترَم. أنا سعيد جدًا أن أكون بينكم. pic.twitter.com/n6MmqmK8HP

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