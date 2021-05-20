انقلب السحر على الساحر

تقول أوساط سياسية إنّ الفريق الرئاسي الذي أقنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوجيه رسالة "تأخير تشكيل الحكومة" إلى مجلس النواب، إنّما ظنّ أنّه سيرمي حجراً في المياه الراكدة لإدانة الرئيس المكلّف سعد الحريري والأفرقاء السياسيين الداعمين له في مهمته، لكنّه لم يكن يدرك الارتدادات العكسية لذلك والمنحى الذي ستأخذه الرسالة "الدستورية في الشكل والسياسية في العمق"، حيث أنّ "السحر انقلب على الساحر" وتحوّلت الرسالة إلى إدانة للفريق الرئاسي نفسه.