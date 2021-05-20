لبنان

اعتصام لأهالي طلاب الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان: لتنفيذ القانون 193

Lebanon 24
20-05-2021 | 04:02
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" نفذت العاشرة قبل ظهر اليوم، اعتصاما أمام مصرف لبنان.

وتحدث رئيس الجمعية الدكتور ربيع كنج عن "الواقع المرير الذي يعيشه الطلاب في الجامعات الأجنبية، وعدم تنفيذ القانون 193 المتعلق بالدولار الطالبي حتى اليوم"، ولفت الى "تمييع المسؤولين والمصارف لهذه القضية".

وسأل: "هل دخلت الزبائنية والمحسوبيات في تحويل الدولار؟". وشدد على "ضرورة متابعة هذا الملف حتى تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب منذ اشهر عدة.

وتناول عضو اللجنة أسعد ضاهر، "الدعاوى المقدمة من اللجنة الى النائب العام التمييزي الذي احال الدعاوى على النائب العام المالي وحفظت في الجوارير ولم يتم تحريكها"، لافتا الى "وجود محسوبيات من هنا وهناك من السياسيين"، داعيا الى تنفيذ القرار 193 في أقرب وقت ممكن لانقاذ الطلاب والطالبات في الجامعات الأجنبية والذين بات مستقبلهم مهددا".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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