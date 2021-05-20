لبنان

يروج مخدرات من نهر الموت الى ضبيه.. هكذا أوقف في الدكوانة

Lebanon 24
20-05-2021 | 04:16
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: " توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن مروج، ينشط حديثا في منطقة ساحل المتن.

 

من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة من كشف هويته، ويدعى:

 

- س. س. (من مواليد عام 1987، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق وبحقه خلاصة حكم بجرم سرقة.

 

بتاريخ 12-5-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دورياتها من توقيفه في محلة الدكوانة، على متن سيارة نوع هيونداي.

 

بتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف خليوي. وضبط في منزله - الكائن في الدكوانة- كمية من المخدرات مقسمة في أظرفة وكبسولات، ومعدة للترويج، وهي على الشكل التالي:

 

- /158/ غ. كوكايين.

- /112/ غ. من مادة باز الكوكايين.

- /82/ غ. من مادة حشيشة الكيف.

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات إلى عدد كبير من الزبائن على طول الأوتوستراد الممتد من نهر الموت وصولا الى ضبيه.

 

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

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