لبنان

قنابل دخانية على المزارعين في "كفركلا"

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:06
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 أفادت المعلومات ان جيش العدو الاسرائلي يطلق قنابل دخانية على المزارعين أثناء قيامهم بعملهم في  سهل "⁧‫كفركلا‬⁩" المحاذي لمستعمرة "المطلة".
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كفركلا

المطلة

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