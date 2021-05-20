لبنان

السفير السوري في لبنان: الاعتداء على الناخبين مؤلم ولا يليق باللبنانيين

Lebanon 24
20-05-2021 | 05:39
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اعتبر السفير السوري في لبنان، علي عبدالكريم علي، أنّ الاعتداء الذي تعرّض له الناخبون السوريون بأنّه "مؤلم"، ووضعه برسم السلطات المعنية، مشدّداً على أنّ "هذا لا يليق باللبنانيين". 

وفي حديث له ضمن برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد"، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج وفتح صناديق الاقتراع في السفارة السورية، أشار علي إلى أنّ "ما يحصل يجب أن يسعد اللبنانيين"، مؤكداً أنّ "السوريين يرغبون بالعودة إلى بلادهم وسوريا عبرت وتعبر عن رغبتها بعودة شعبها من الخارج".

وأضاف أنّ "الكلام التحريضي على العلاقة بين لبنان وسوريا إلى تراجع والكلام العنصري لا يفيد البلدين".

وختم بالقول: "القادم فيه تسويات وعلى لبنان الخروج من أزمته وهذا من مصلحة سوريا أيضاَ".

 
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