لبنان

رياح ناشطة وضباب كثيف وانخفاض بالحرارة... الامطار تعود خلال الـ"weekend"!

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية معتدلة ورطبة.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الحبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.


الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة وضباب كثيف على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم مع احتمال امطار خفيفة متفرقة ليل السبت/ الاحد.

الاحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تستمر بالانخفاض في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل ضباب على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا شمالا.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 37 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,34
- ساعة غروب الشمس: 19,35

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