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لبنان
اجراءات قانونية بحق المعتدين على الاملاك النهرية عند مجرى الليطاني
Lebanon 24
20-05-2021
|
05:49
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اتخذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الاجراءات القانونية بحق المدعو كامل خليل وكل من يظهره التحقيق امام كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية، لإقدام المذكور مع شركاء آخرين على اقامة مزرعة ماعز واغنام في الاملاك النهرية على مجرى نهر الليطاني في منطقة شحور، على نحو يُشكل تعدياً على الموارد المائية و الاملاك العامة، ويُخالف الشروط الفنية والبيئية لاقامة المزارع، والتراجع المفروض عن مجاري الانهار الرئيسية، واشارت المصلحة ان بعض جهات انفاذ القانون لم تتأخذ الاجراءات الرامية لحماية الاملاك العامة وقمع المخالفات.
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