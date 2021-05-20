لبنان

باسيل ينشر صورة عن "القوات".. وهذا ما قاله

Lebanon 24
20-05-2021 | 11:55
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم انّنا عنصريون!عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين، عارضتموها وقلتم اننا فئويون!عندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على امانهم وكرامتهم، نقول عنكم انّكم نازيّون، مع فرق واحد، انها الحقيقة".

وأرفق باسيل تغريدته بصورة لحملة تواقيع تعود لـ"القوات اللبنانية" "تدين عنصرية باسيل ضد النازحين السوريين".

عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين،قلتم انّنا عنصريون!عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين،عارضتموها وقلتم اننا فئويون!عندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على امانهم وكرامتهم،نقول عنكم انّكم نازيّون،مع فرق واحد،انها الحقيقةGB pic.twitter.com/hhfQqGgbme

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