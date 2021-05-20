لبنان

عطلة الصحافة في 25 الحالي في عيد المقاومة والتحرير

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:04
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أعلنت نقابة الصحافة في بيان: "انه يصادف يوم الثلاثاء المقبل 25ايار عيد "المقاومة والتحرير"، يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم لتحتجب عن الصدور صباح الاربعاء في السادس والعشرين منه".
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عطلة

الصحافة

عيد المقاومة والتحرير

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