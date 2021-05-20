عطلة الصحافة في 25 الحالي في عيد المقاومة والتحرير

أعلنت نقابة الصحافة في بيان: "انه يصادف يوم الثلاثاء المقبل 25ايار عيد "المقاومة والتحرير"، يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم لتحتجب عن الصدور صباح الاربعاء في السادس والعشرين منه".