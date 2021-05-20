هذا ما يجري في "المحمرة" العكارية

أقدم عدد من الشبان على توقيف صهريج محمل بالمحروقات على أوتوستراد "المحمرة" في عكّار، كان متجها نحو الاراضي السورية، كما افادت المعلومات ان عددا من المولدات الكهربائية في بلدة المحمرة توقف عن العمل بسبب الشح في مادتي المازوت والبنزين.