لبنان

هذا ما يجري في "المحمرة" العكارية

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:00
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 أقدم عدد من الشبان على توقيف صهريج محمل بالمحروقات على أوتوستراد "المحمرة" في عكّار، كان متجها نحو الاراضي السورية، كما افادت المعلومات ان عددا من المولدات الكهربائية  في بلدة المحمرة توقف عن العمل بسبب الشح في  مادتي المازوت والبنزين.
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