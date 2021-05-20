لبنان

غريو التقت في طرابلس وعكار الشركاء في برامج التعاون والمساعدات الفرنسية

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:06
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أعلنت السفارة الفرنسية في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو زارت للمرة الثانية مدينة طرابلس وعكار، والتقت عددا من "الشركاء اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج التعاون والمساعدات الفرنسية"، واطلعت على سير العمل في "القطاعات الاربع ذات الأولوية بالنسبة الى فرنسا".

وجاء في التغريدات: "-في المجال التربوي: تحضر فرنسا في كل لبنان، والتقت السفيرة غريو في معهد مار يوسف منيارة وفي ليسيه عبدالله الراسي حلبا عددا من الطلاب والمدرسين مؤكدة على التزام فرنسا بتعليم فرنكوفوني نوعي.
- في المجال الصحي: ان الوصول الى خدمات طبية نوعية هو حق اساسي اكثر من أي وقت مضى، وفرنسا تساند مركزين صحيين في وادي الجاموس ومنيارة يديرهما كل من "برميار اورجانس" "والصليب الأحمر اللبناني".
-في مجال الامن الغذائي: وبما ان الأمن الغذائي للعديد من اللبنانيين مهدد اليوم، فإن فرنسا تقدم استجابة طارئة وتساهم في التحضير للمستقبل عن طريق توزيع حصص غدائية من خلال مؤسستي سنابل وعكارنا.
- في مجال الثقافة والتراث: يدعو المعهد الفرنسي في طرابلس والمديرية العامة للآثار في بلدية طرابلس للمشاركة في مهرجان التراث من 21 الى 23 ايار في حمام عز الدين طرابلس".
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