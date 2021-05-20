صيدليات مرجعيون مقفلة.. ما السبب؟

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان معظم الصيدليات في قضاء مرجعيون اقفلت ابوابها اليوم، احتجاجا على سياسة مصرف لبنان بعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لمستوردي الادوية، واعتراضا على آلية توزيع الادوية والمطالبة باستلامها بشكل منصف وعادل، بخاصة ادوية الامراض المزمنة كالضغط والسكري، وطالبوا وزارة الصحة ب"ايجاد حل لهذه المشكلة".