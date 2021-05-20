لبنان

السفيرة الأسترالية تفقدت مركز الطب الوقائي في طرابلس

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:18
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زارت السفيرة الأسترالية في لبنان ربيكا غريندلاي، مركز الطب الوقائي في جبل محسن في طرابلس، الذي تم انشاؤه برعاية من المجلس اللبناني الاوسترالي ودعم من السفارة الاوسترالية في بيروت.

وكان في استقبال السفيرة غريندلاي والوفد المرافق، رئيس المركز مسؤول المجلس في طرابلس والشمال الدكتور محمد شمسين، مدير مكتب بيروت في المجلس الدكتور زياد علوش، عضو المجلس منايا عصافيري والطاقم الطبي والتمريضي في المركز.

بداية، رحب الدكتور شمسين بالسفيرة غريندلاي والوفد المرافق، وقدم شرحا مفصلا عن عمل المركز وشكر دعم السفارة، مؤكدا "اهمية التعاون لانجاح المشاريع التنموية المشتركة".

من جهتها، السفيرة غريندلاي اثنت على نشاط المركز، واعربت عن سرورها بالزيارة "ونجاح العمل المشترك واهميته في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد".
 
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