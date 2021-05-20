لبنان

جولة تفقدية لنديم الجميل في منطقة مار ميخايل

Lebanon 24
20-05-2021 | 13:06
A-
A+
Doc-P-825081-637571137340838526.jpg
Doc-P-825081-637571137340838526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام النائب المستقيل نديم الجميّل بجولة تفقدية في منطقة مار ميخايل حيث اطلع من الأهالي ومن الجمعيات المساهمة بإعادة الإعمار على سير الأعمال في إعادة ترميم المباني و المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ في 4 آب الماضي.

وزار خلال جولته حي آل غلام الذي نال حصته من الدمار وانهيار المباني  ومنها بالكامل  متفقداً سير اعمال الترميم، وعرّج على منزل المختار بشارة غلام حيث استمع منه الى هموم المنطقة ومطالب الأهالي.

وشكر الجميّل بالمناسبة جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمانحين على عطاءاتهم وجهودهم  وتضامنهم مع الأهالي لإعادة الحياة الى  منطقة مار مخايل من أجل الإسراع في عودة جميع السكان، خاصة وأن عدداً من المباني التراثية والقديمة يلزمها أخصائيين لإعادة إصلاحها. كما طالب القضاء الإسراع بكشف ملابسات الانفجار لتحديد المسؤوليات خاصة وأن هناك ما يزيد عن المئتي شهيد و حوالي ستة آلآف جريح.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2021-05-20
07:13 | 2021-05-20
08:49 | 2021-05-20
08:47 | 2021-05-20
08:40 | 2021-05-20
08:38 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website