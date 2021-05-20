جولة تفقدية لنديم الجميل في منطقة مار ميخايل

قام النائب المستقيل نديم الجميّل بجولة تفقدية في منطقة مار ميخايل حيث اطلع من الأهالي ومن الجمعيات المساهمة بإعادة الإعمار على سير الأعمال في إعادة ترميم المباني و المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ في 4 آب الماضي.وزار خلال جولته حي آل غلام الذي نال حصته من الدمار وانهيار المباني ومنها بالكامل متفقداً سير اعمال الترميم، وعرّج على منزل المختار بشارة غلام حيث استمع منه الى هموم المنطقة ومطالب الأهالي.وشكر الجميّل بالمناسبة جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمانحين على عطاءاتهم وجهودهم وتضامنهم مع الأهالي لإعادة الحياة الى منطقة مار مخايل من أجل الإسراع في عودة جميع السكان، خاصة وأن عدداً من المباني التراثية والقديمة يلزمها أخصائيين لإعادة إصلاحها. كما طالب القضاء الإسراع بكشف ملابسات الانفجار لتحديد المسؤوليات خاصة وأن هناك ما يزيد عن المئتي شهيد و حوالي ستة آلآف جريح.