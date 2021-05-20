لبنان

المشرفية: حماية الأخوة السوريين أولوية لدينا

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:47
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تابع وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية التطورات الحاصلة إثر قيام بعض المجموعات في عدد من المناطق بالتعدي على الإخوة السوريين أثناء توجههم للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية في مقر سفارة بلدهم في اليرزة، وأجرى اتصالات هاتفية برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، السفير السوري الدكتور علي عبد الكريم علي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، بالإضافة إلى ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو وعدد من المنظمات الدولية المعنية.

وأعرب المشرفية عن استنكاره لكل التعديات الحاصلة وغير المبررة، ودعا جميع المعنيين إلى "اتخاذ الإجراءات القصوى لحماية الإخوة السوريين الذين يمارسون حقّهم الشرعي بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية لبلدهم"، معتبرا "أن حمايتهم هي أولوية لدينا".
 
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