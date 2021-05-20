لبنان

الانتخابات الرئاسية السورية تابع... تجدد الإشكالات والقوى الامنية بالمرصاد (صور وفيديو)

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:47
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يستمر توافد السوريين المقيمين في لبنان الى مقر السفارة السورية في اليرزة، للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية.

وبعدما  اعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي تمديد فترة الاقتراع حتى منتصف ليل اليوم الخميس 20  أيار 2021، أفادت المعلومات لـ "لبنان 24"، بدأت القوى الامنية اللبنانية تنفيذ الخطة التي وضعتها   لمنع استمرار الاشتباكات بين السوريين الراغبين في الاقتراع ومجموعة من اللبنانيين، لا سيما انه يتردد ان  الساعات المقبلة ستشهد مجموعة تحركات شعبية في مناطق لبنانية مختلفة.


وفي السياق نفسه يقوم الجيش بتنفيذ انتشار واسع في محيط السفارة السورية كما في مجموعة مناطق لبنانية تعتبر حساسة يتنقل منها واليها السوريون المقيمون في لبنان.

 

وفي المشهد الاولي للساعات الاخيرة، اقدم بعض الشبانعلى قطع طريق سكة الشمال في جبل محسن بطرابلس احتجاجا على التعرض للناخبين السوريين في نهر الكلب، وافيد عن سقوط عدد من الجرحى من ابناء جبل محسن كانوا داخل الباصات في نهر الكلب.

 

وكانت قد شهدت منطقة نهر الكلب اشباكات بين مجموعة من اللبنانيين والسوريين الناخبين، استخدمت فيها العصيّ و نتج عنها مجموعة من الجرحى في صفوف اللبنانيين والسوريين.

 

تجدد الإشكالات في منطقة نهر الكلب #lebanon24 pic.twitter.com/CP5xXpFrjv

 

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