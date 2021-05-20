الانتخابات الرئاسية السورية تابع... تجدد الإشكالات والقوى الامنية بالمرصاد (صور وفيديو)

يستمر توافد السوريين المقيمين في لبنان الى مقر السفارة السورية في اليرزة، للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية.
وبعدما اعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي تمديد فترة الاقتراع حتى منتصف ليل اليوم الخميس 20 أيار 2021، أفادت المعلومات لـ "لبنان 24"، بدأت القوى الامنية اللبنانية تنفيذ الخطة التي وضعتها لمنع استمرار الاشتباكات بين السوريين الراغبين في الاقتراع ومجموعة من اللبنانيين، لا سيما انه يتردد ان الساعات المقبلة ستشهد مجموعة تحركات شعبية في مناطق لبنانية مختلفة.
وفي المشهد الاولي للساعات الاخيرة، اقدم بعض الشبانعلى قطع طريق سكة الشمال في جبل محسن بطرابلس احتجاجا على التعرض للناخبين السوريين في نهر الكلب، وافيد عن سقوط عدد من الجرحى من ابناء جبل محسن كانوا داخل الباصات في نهر الكلب.
وكانت قد شهدت منطقة نهر الكلب اشباكات بين مجموعة من اللبنانيين والسوريين الناخبين، استخدمت فيها العصيّ و نتج عنها مجموعة من الجرحى في صفوف اللبنانيين والسوريين.
تجدد الإشكالات في منطقة نهر الكلب #lebanon24 pic.twitter.com/CP5xXpFrjv
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 20, 2021
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان " عشرات من الحافلات تقل مواطنين سوريين يقطنون في قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي، الى مركزين أعدا في جب جنين وغزة، باشراف رابطة العمال السوريين، وتوجهت الى السفارة السورية في اليرزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في سوريا.
ورفع المشاركون الاعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد على وقع هتافات واناشيد حماسية، وسط انتشار ملحوظ للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي على محوري جب جنين كفريا قب الياس وجب جنين غزة المرج بر الياس. ولم يسجل اي اشكالات.
كما أفادت الوكالة انه قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر، عاد التوتر والإشكالات منذ بعض الوقت، على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك بين محتجين من شبان المنطقة وركاب باصات سورية. وأدى رشق الشبان للباصات بالحجارة، إلى سقوط عدد من الجرحى وتكسير زجاجها. وتعمل وحدات من الجيش على الفصل بين الفريقين.