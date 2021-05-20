لبنان

الانتخابات الرئاسية السورية مستمرة... وهدوء مسائي بعد توترات نهارية (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2021 | 13:47
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يستمر توافد السوريين المقيمين في لبنان الى مقر السفارة السورية في اليرزة، للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية السوريةحتى منتصف الليل كما اعلن ذلك السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.

 وقد عملت القوى الأمنية طوال هذا اليوم ولغاية هذه الساعة  على تنفيذ خطة  وضعتها   لمنع استمرار الاشتباكات بين السوريين الراغبين في الاقتراع ومجموعة من اللبنانيين، وهذا ما أدى الى إشاعة أجواء من الهدوء بعد مناوشات نهارية.

ولا يزال الجيش يقوم بتنفيذ انتشار واسع في محيط السفارة السورية كما في مجموعة مناطق لبنانية تعتبر حساسة يتنقل منها واليها السوريون المقيمون في لبنان.


وفي المشهد التفصيلي للساعات الاخيرة، عاد الوضع الى طبيعته في  مختلف المناطق اللبنانية التي شهدت اشتباكات وتضاربا بين اللبنانيين والسوريين، اذ عاد الهدوء الى المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك - نهر الكلب وبدت حركة السير طبيعية بعد التوتر والإشكالات التي شهدها منذ الصباح بين محتجين من شباب المنطقة وركاب باصات وسيارات يحملون أعلاما سورية وحزبية وصور الرئيس السوري، أدت إلى تراشق بالحجارة وتكسير زجاج سيارات وباصات ووقوع جرجى.

وكانت  منطقة نهر الكلب قد شهدت اشباكات بين مجموعة من اللبنانيين والسوريين الناخبين، استخدمت فيها العصيّ و نتج عنها عدد من الجرحى في صفوف اللبنانيين والسوريين.

 

تجدد الإشكالات في منطقة نهر الكلب #lebanon24 pic.twitter.com/CP5xXpFrjv

مجموعة من المواطنين المؤيدين للرئيس السوري في #جبل_محسن pic.twitter.com/uCmjnYa5SA

 

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