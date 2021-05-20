لبنان

خالفوا التسعيرة... محاضر ضبط بحق أربعة مولدات في صيدا

Lebanon 24
20-05-2021 | 07:51
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واصلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي تكثيف جولات مفتشيها اليومية على مستوى بلدات وقرى جنوبية، وفي مدينة صيدا وجوارها بهدف تحقيق التزام اصحاب السوبر ماركت والمحال بيع المواد والسلع الغذائية المدعومة للمستهلكين من جهة، وملاحقة اصحاب المولدات لجهة تقيدهم بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة.

وجالت في هذا الاطار صباح اليوم فرقة من المراقبين على اصحاب المولدات في مدينة صيدا بمواكبة قوة من امن الدولة، ونظمت نتيجة كشفها الميداني، اربعة محاضر ضبط بحق اصحاب اربعة مولدات في المدينة لمخالفتهم التسعيرة المعتمدة، من قبل وزارة الطاقة ، فيما التزمت بقية المولدات حدود التسعيرة الرسمية.
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