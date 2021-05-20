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لبنان
حب الله يمهّد الطريق لتصنيع "سبوتنيك" في لبنان
Lebanon 24
20-05-2021
|
07:54
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جمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله بعد ظهر اليوم وفداً من مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) ضمّ مدير المكتب في لبنان سعد صبره ومسؤول الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عمر شعبان، مع صاحب ورئيس مجلس ادارة شركة اروان لتصنيع الدواء عبد الرزاق يوسف ونائبة الرئيس الدكتورة رويدا دهام.
الهدف من الاجتماع هو تأمين تمويل لمصنع أروان للمضيّ قدماً في تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك بعدما توصّلت أروان إلى اتفاق مع المؤسسة الروسية المصنّعة للقاح "غماليا" لهذا الغرض.
وسبق لأروان وغماليا أن وقّعا اتفاقية سرية المعلومات ( NDA ).
واكد الوزير حب الله على أهمية اتمام هذا المشروع المهمّ والحيوي للقطاع الصحي في لبنان، والمساهمة في انتاج لقاح مضاد لوباء كوفيد 19 يسدّ حاجة السوق المحلي، كما يتمّ تصديره الى الخارج.
وأبرز يوسف اهمية الاستثمار في تصنيع هذا اللقاح، مستبعداً وجود أيّ مخاطر بهذه العملية، وتمنّى على مؤسسة التمويل الدولية أن تساهم في التمويل بمبلغ عشرين مليون دولار تقريباً كقرض، يمهّد لشراء المواد الأوّلية والمباشرة في التصنيع.
وردّ صبره مبدياً الاهتمام بالمشروع، مشيراً إلى أن أولوية المؤسسة هي وضع المال في المكان المناسب، معتبراً هذا المشروع من ضمن الأولويات.
ووعد بدراسة الملف، وتمّ التوافق على عقد اجتماع ثان للمتابعة.
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