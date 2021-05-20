بري ترأس اجتماع "التنمية والتحرير".. وهذا ما عرضته الكتلة

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية والذي خصص لمناقشة شؤون تشريعية متصلة بمشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان الفرعية واللجان المشتركة، وأتخذ في شانها القرارات الملائمة.كما عرضت الكتلة خلال إجتماعها "الاوضاع العامة لا سيما السياسية منها وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية وتداعيات الحرب العدوانية الاسرائيلية على قطاع غزة".وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية وشؤون متعلقة بوزارة الاعلام.