لبنان

محافظ بيروت زار شيخ العقل مهنئا

Lebanon 24
20-05-2021 | 15:18
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، يرافقه عضو المجلس البلدي في مدينة بيروت رامي الغاوي، وجرى عرض لقضايا ومواضيع متصلة بواقع المدينة وأوضاعها الراهنة على مختلف الصعد الوطنية والاقتصادية والمعيشية العامة.

عبود
بعد اللقاء، صرح عبود قائلا: "زيارتنا لسماحة شيخ العقل لتهنئته بالأعياد وأخذ بركته، وقد أطلعنا سماحته على وضع بيروت اليوم، وتلقينا منه ملاحظاته وآرائه بهذا الخصوص، واتفقنا مع سماحته أيضا على التواصل، لا سيما بما يمثل من رمزية لطائفة الموحدين الدروز الكريمة التي هي من أعمدة هذا الوطن، ومن واجبنا دائما زيارة هذه الدار والتشرف بلقاء صاحب السماحة الرجل الدمث الأخلاق والمرجعية الوطنية، آملين ان تكون الزيارة التالية ولبنان بظرف افضل".

أضاف: "كذلك تبادلنا مع سماحته الهواجس الوطنية والإنسانية حيال واقع الوطن وأبناء بيروت بشكل خاص، في ظل الايام الصعبة التي نمر بها والظروف الاقتصادية والمعيشية وحالات الفقر والتراجع والتراخي التي نعيشها، بما يوجب تضافر الجهود بين أبناء البلد، خصوصا أهل الكرامات والعقول النيرة، في وضع يدهم بيد بعضهم البعض لإنقاذ لبنان من السقوط في الهاوية".
 
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