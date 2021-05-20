لبنان

حبشي: ‏ذر للرماد في العيون.. امعان بالتواطؤ والخيانة

Lebanon 24
20-05-2021 | 08:38
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي عبر حسابه على "تويتر": "حماية النازحين السوريين الذين هجرهم واضطهدهم نظام الاسد هي اولوية انسانية حتما. لكن أن يكون هناك سوريون يمكنهم الذهاب الى سوريا لانهم مع النظام ويبقون في لبنان، فهم ليسوا بنازحين، بل مستهلكين وبفضلكم للمواد المدعومة المخصصة لفقراء اللبنانيين، وأيضا يمارس سوريو الاسد الاستفزاز والتهجم وتكسير السيارات. أقله أن يوضع لهم حد. أن تستعمل قضية النازحين لتطبيع العلاقة مع نظام الاسد لاهداف سياسية سلطوية ضيقة في لبنان وعلى حساب كل الشعب اللبناني، امر مرفوض".
" عليك ان تعيد كل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وتحديدا معتقلي الجيش اللبناني بعد عملية 13 تشرين قبل ان تؤدي دفعة على الحساب للنظام السوري.
‏ذر للرماد في العيون استهتار في عقول الناس وامعان بالتواطؤ والخيانة".
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